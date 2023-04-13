В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде

Спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спасатели продлили предупреждение о непогоде. В регионе продолжит бушевать сильный ветер.

- Ночью 14 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности. В том числе рекомендуется избегать нахождения около стен домов, вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В МЧС также отмечают, что из-за сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки и просят свердловчан быть предельно осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

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