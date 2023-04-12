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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:38

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Тем, кого сильный ветер застал на улице, советуют избегать нахождения около стен домов

Тем, кого сильный ветер застал на улице, советуют избегать нахождения около стен домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение. В регионе, по прогнозам синоптиков, 13 апреля ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды, - обратились к жителям региона в МЧС по Свердловской области.

Тем, кого сильный ветер застал на улице, советуют избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Автомобилистам в непогоду не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Также спасатели напомнили, что в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки и попросили свердловчан не нарушать требования пожарной безопасности.

Ранее синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет жара.

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