Тем, кого сильный ветер застал на улице, советуют избегать нахождения около стен домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение. В регионе, по прогнозам синоптиков, 13 апреля ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды, - обратились к жителям региона в МЧС по Свердловской области.

Тем, кого сильный ветер застал на улице, советуют избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Автомобилистам в непогоду не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Также спасатели напомнили, что в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки и попросили свердловчан не нарушать требования пожарной безопасности.

Ранее синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет жара.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru