Высокопоставленного гаишника подозревают во взятке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ФСБ задержала главу ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова. Его подозревают во взятке. Об этом сообщает URA.RU о ссылкой на источник в силовых структурах.
- По версии силовиков, Анисимков попал в историю с взяткой от перевозчика, организовывавшего туры внутри страны. Однако роль силовика в преступной схеме еще не доказана, - сообщил изданию инсайдер.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.
Напомним, в Верхней Пышме сотрудник Госавтоинспекции брал взятки у водителей грузовиков за информацию о рейдах. Суд назначил ему штраф в один миллион рублей с лишением права занимать определенные должности на три года.
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