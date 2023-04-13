Высокопоставленного гаишника подозревают во взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала главу ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова. Его подозревают во взятке. Об этом сообщает URA.RU о ссылкой на источник в силовых структурах.

- По версии силовиков, Анисимков попал в историю с взяткой от перевозчика, организовывавшего туры внутри страны. Однако роль силовика в преступной схеме еще не доказана, - сообщил изданию инсайдер.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

Напомним, в Верхней Пышме сотрудник Госавтоинспекции брал взятки у водителей грузовиков за информацию о рейдах. Суд назначил ему штраф в один миллион рублей с лишением права занимать определенные должности на три года.

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