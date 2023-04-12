В Верхней Пышме сотрудник ГИБДД брал взятки у водителей большегрузов

Мужчине назначили штраф в один миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме сотрудник Госавтоинспекции брал взятки у водителей грузовиков. Инспектор ДПС обеспечивал проезд и предупреждал о рейдах за деньги. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Следствие установило, что бывший сотрудник ГИБДД получил взятку в 60 тысяч рублей. Деньги мужчина получил за информацию о рейдах, игнорировании нарушений и беспрепятственный въезд грузовиков.

- Собранные следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении теперь уже бывшего инспектора ДПС ГИБДД. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - рассказали в СУ СК.

Во время расследования дело были проведены сбор и закрепление доказательств, опрос более 20 свидетелей и обвиняемого, осмотр места происшествия. А также состоялись несколько экспертиз. Мужчине назначили штраф в один миллион рублей с лишением права занимать определенные должности на три года.

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