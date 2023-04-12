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Футбольный клуб «Урал» в День космонавтики поздравил экипаж МКС, состоящий из жителей Свердловской и Челябинской областей. Так, привет на орбиту получили екатеринбуржец Сергей Прокопьев, серовчанин Андрей Федяев и челябинец Дмитрий Петелин.

- И отправляем это видеопоздравление прямо в космос. Надеемся, что в субботу, 15 апреля, они посмотрят матч с московским ЦСКА и пришлют с орбиты лучи поддержки нашей команде, - рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, минувшей ночью по социальным сетям разошлась серия роликов, якобы запечатлевших падение метеорита в районе Богдановича. Как выяснилось к утру, ролики были мистификацией. Некие молодые люди таким образом решили то ли разыграть окружающих, то ли оригинально поздравить всех с Днем космонавтики.