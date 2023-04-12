В театральном институте рассказали о студенте, который попал в фейковый ролик о метеорите в Богдановиче

Ролики с липовым падением метеорита ночью 12 апреля разлетелись по социальным сетям Фото: t.me/url_mash, t.me/ostorozhno_novosti

Минувшей ночью по социальным сетям разошлась серия роликов, якобы запечатлевших падение метеорита в районе Богдановича. Как выяснилось к утру, ролики были мистификацией. Некие молодые люди таким образом решили то ли разыграть окружающих, то ли оригинально поздравить всех с Днем космонавтики.

Авторы пока никак не прокомментировали свой поступок. Но «шалость» определенно нашла свою аудиторию. О метеорите написали многие федеральные СМИ. Неудивительно, ведь, похоже, авторы сами разослали ролики редакциям. А глава Богдановича позже и вовсе рассказал, что как только появилась информация про метеорит «все службы были оперативно задействованы».

- Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать, - сказал утром 12 апреля глава Богдановичского городского округа Олег Нейфельд. – Силовики продолжают отрабатывать вопрос.

Позже пользователи социальных сетей смогли идентифицировать одного из молодых людей, который на ролике с метеоритом снял свое лицо крупным планом. В нем опознали молодого актера, студента Екатеринбургского государственного театрального института.

- В настоящий момент Институт разбирается с ситуацией, и, по предварительной информации, на одной из видеозаписей присутствует студент Института, которого попросили принять участие в записи ролика с вымышленным сюжетом, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в руководстве ЕГТИ. - При этом ролик снимался не для публичного пространства, однако, предположительно был обнародован в социальных сетях (в том числе без ведома и согласия студента Института).

Добавим, что сам молодой человек также пока никак не прокомментировал ролики о якобы упавшем метеорите. Но его друзья предположили, что это могла быть рекламная кампания нового фильма, в котором снимается молодой человек.

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