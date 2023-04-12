Ролики с фейковым падением метеорита разошлись по соцсетям Фото: соцсети

Минувшей ночью на Урале было не спокойно. В какую группу в соцсетях не зайди, какой канал Телеграмма не открой, везде говорят примерно об одном: «Срочно! В Богдановиче упал метеорит!»

Свидетельством тому было множество роликов, записанных ночью случайными очевидцами якобы в Богдановиче. Помните, как в 2013-м падение Челябинского метеорита было заснято сотнями видеорегистраторов на машинах? Вот тут примерно то же самое, только ролики в основном были записаны на сотовые телефоны.

Вот в одной из записей молодой парень, вроде как музыкант, записывает видеосообщение для своего друга «так то прикольный трек может получиться. Я что думаю…» А потом взор его устремляется в ночной небо, где-то что-то сильно грохочет и парень начинает материться.

«Это че было? Ты как там?» - пишет ему собеседник.

В другом ролике, снятом на видеорегистратор, записан уже сам метеорит. Объятый пламенем он несется по черному ночному небу. Следующее видео – где-то в Богдановиче в небе сверкают фейерверки. Девушка, снимающая через в окно, вдруг замечает метеорит летящий по ночному небу.

Как выяснилось позже, эти ролики «очевидцы» рассылали по редакциям СМИ ночью. Одной редакции пошлют один ролик, другой – второй. В «Комсомольскую правду», например, пришла запись с несколькими полицейскими машинами, которые срочно едут куда-то ночью.

- Видели, как на место крушения под Екатеринбургом выехали, - написал человек, отправивший запись.

Как выяснилось в дальнейшем, никакого метеорита не было. Все это постановка – искусственно созданный кем-то информационный повод, предположительно в рамках какой-то рекламной кампании.

- Там сразу было понятно, что это все вирусная постановка, - рассказывает ученый, исследовавший Челябинский метеорит, Виктор Гроховский. – Метеорит на записи слишком долго летел. Видео, где фейерверки, вообще походит на постановку. Да и потом, на роликах при падении метеорита небо остается темным, а на самом деле оно подсвечивается.

Фейковый метеорит оказался фейковой летающей тарелкой. Только фейковые инопланетяне из нее почему-то не вышли Фото: t.me/ekat01

Вспомните тот же Челябинский метеорит. Когда он пролетал, над Уралом будто зажглось второе Солнце, а люди стали отбрасывать тени в другую сторону. Здесь же в роликах из Богдановича как была темень, так и осталась. Утром на новость о метеорите отреагировал и сам глава Богдановича Олег Нейфельд.

- Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит, - сказал Олег Нейфельд. - Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы - все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос.

В МЧС, к слову, тоже прокомментировали разошедшуюся новость о метеорите. - Сообщаем, что в пожарно-спасательные службы информация о подобных происшествиях не поступала, - прокомментировали ГУ МЧС по Свердловской области

Окончательно стало понятно, что все это фейк, когда в соцсетях стали появляться фотографии, сделанные где-то под Богдановичем. На них запечатлена бутафорская летающая тарелка, обвешанная лампочками. Как пояснили в подписи под фотографией, всю эту мистификацию устроила группа актеров с операторами. Видимо, это такое поздравление на День космонавтики.