Причиной массовой аварии стало несоблюдение дистанции. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге в переулке Базовом произошла массовая авария, столкнулись сразу шесть машин. Инцидент произошел днем 12 апреля, из-за него на этом участке образовалась пробка.

- Причиной массовой аварии стало несоблюдение дистанции. В ДТП обошлось без пострадавших, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что на 17-м километре ЕКАДа водитель иномарки Hyundai пострадал в столкновении с фурой MAN. По предварительным данным, мужчина за рулем легковушки уснул за рулем, из-за чего и произошла авария.

- Hyundai выехал на встречную полосу. Его водитель получил травмы, его госпитализировали с диагнозом - перелом ноги и сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение затруднено, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

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