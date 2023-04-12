На ЕКАДе водитель иномарки Hyundai пострадал в столкновении с фурой MAN

Hyundai выехал на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 17-м километре ЕКАДа водитель иномарки Hyundai пострадал в столкновении с фурой MAN. По предварительным данным, мужчина за рулем легковушки уснул за рулем, из-за чего и произошла авария.

- Hyundai выехал на встречную полосу. Его водитель получил травмы, его госпитализировали с диагнозом - перелом ноги и сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение затруднено, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

На участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции пропускают транспорт встречных направлений поочередно, по одной полосе.

Ранее стало известно, что на улице Таватуйской в Екатеринбурге утром 12 апреля загорелся пассажирский автобус. Как рассказали в МЧС, огонь повредил моторный отсек.

- В 10:21 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра горел моторный отсек пассажирского автобуса, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.