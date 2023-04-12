На Таватуйской загорелся пассажирский автобус

Фото: скриншот с видео

На улице Таватуйской в Екатеринбурге утром 12 апреля загорелся пассажирский автобус. Как рассказали в МЧС, огонь повредил моторный отсек.

- В 10:21 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра горел моторный отсек пассажирского автобуса, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели также сообщили, что? по предварительной информации, пассажиров в автобусе не было. Информации о пострадавших нет.

В 10:28 пожарные локализовали огонь. В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава, 2 единицы спецтехники.

Напомним, накануне 11 апреля автобус загорелся в центре Екатеринбурга. Спасателям удалось потушить огонь за два минуты. Еще до прибытия пожарных салон автобуса покинули четыре пассажира.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru