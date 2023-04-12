На Таватуйской загорелся пассажирский автобус

Фото: скриншот с видео
На улице Таватуйской в Екатеринбурге утром 12 апреля загорелся пассажирский автобус. Как рассказали в МЧС, огонь повредил моторный отсек.
- В 10:21 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра горел моторный отсек пассажирского автобуса, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели также сообщили, что? по предварительной информации, пассажиров в автобусе не было. Информации о пострадавших нет.
В 10:28 пожарные локализовали огонь. В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава, 2 единицы спецтехники.
Напомним, накануне 11 апреля автобус загорелся в центре Екатеринбурга. Спасателям удалось потушить огонь за два минуты. Еще до прибытия пожарных салон автобуса покинули четыре пассажира.
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