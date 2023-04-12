В доме учителя в уральском поселке, которого обвинили в педофилии, прошли обыски

Евгений вместе с учениками на фото. Фото: соцсети Евгения

В доме школьного учителя из поселка Кузино под Первоуральском, которого подозревают в педофилии, прошли обыски. О том, что 32-летнего Евгения арестовали, стало известно 11 апреля. Как пишет telegram-канал Mash, помимо музыкальных инструментов, у Евгения были найдены диски с детской порнографией и литературу с подобным содержанием.

- В доме у него были обыски, нашли порнолитературу и порнодиски. Говорят, что он все это снимал и продавал, - уточняет жительница Кузино в разговоре с Mash.

Родные Евгения уверены, что это клевета. Племянница подозреваемого преподавателя в разговоре с «КП-Екатеринбург» утверждала, что это сплетни, которым не стоит верить.

Местные жители охарактеризовали мужчину положительно. Одни рассказывали «КП-Екатеринбург», что он как общественник был на высоте - помогал организовать субботник в поселке, помогал сделать каток для жителей, участвовал в больших мероприятиях поселка. Остальные же отказались от комментариев

Местных школьников он действительно водил к себе домой. У себя он организовал местный музыкальный кружок «7 НОТ», говорили жители Кузино. Вместе с детьми выезжал на экскурсии, походы и помогал в подготовке к концертам. В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались. В школе №36, где Евгений преподавал математику и музыку, также не стали комментировать инцидент.

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