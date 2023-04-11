В «Водоканале» Екатеринбурга сменился гендиректор

Евгений Лузгин уволился по собственному желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректор МУП «Водоканал» Евгений Лузгин уволился по собственному желанию. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

По данным URA.RU, его место займет депутат гордумы Антон Гусев. В МУП «Водоканал» пока кадровые изменения пока не комментируют.

Напомним, Евгения Лузнина назначили руководителем «Водоканала» в ноябре 2019 года. Ранее он возглавлял Южную аэрационную станцию. До этого должность руководителя «Водоканала» занимал Игорь Дубровин. Он был директором всего три месяца.

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