«От оператора до начальника»: в Екатеринбурге назначили нового главу «Водоканала»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-11T10:53:10+03:00

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Власти Екатеринбурга назначили нового руководителя «Водоканала». Сегодня мэр Александр Высокинский официально объявил о назначении на должность Евгения Лузгина, сообщает департамент информационной политики администрации города.

- В кратком напутственном слове градоначальник пожелал Евгению Лузгину и коллективу предприятия новых горизонтов, успеха в работе и достижения поставленных задач, - отметили в ведомстве.

Лузгину сорок шесть лет, он окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Новый директор сам прошел весь путь от оператора хлораторной установки до руководителя цеха механического обезвоживания. Последние годы Евгений Геннадьевич возглавлял Южную аэрационную станцию.

Напомним, с июля «Водоканал» остался без руководителя. Бывший директор Игорь Дубровин ушел с этой должности, на этом месте он продержался всего 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU