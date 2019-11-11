2019-11-11T10:53:10+03:00
Общество

«От оператора до начальника»: в Екатеринбурге назначили нового главу «Водоканала»

Евгений Лузгин раньше руководил южной аэрационной станцией
Юлия СТАЛИНА
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Фото: личная станица на Facebook Евгения ЛузгинаФото: личная станица на Facebook Евгения Лузгина
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Власти Екатеринбурга назначили нового руководителя «Водоканала». Сегодня мэр Александр Высокинский официально объявил о назначении на должность Евгения Лузгина, сообщает департамент информационной политики администрации города.

- В кратком напутственном слове градоначальник пожелал Евгению Лузгину и коллективу предприятия новых горизонтов, успеха в работе и достижения поставленных задач, - отметили в ведомстве.

Лузгину сорок шесть лет, он окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Новый директор сам прошел весь путь от оператора хлораторной установки до руководителя цеха механического обезвоживания. Последние годы Евгений Геннадьевич возглавлял Южную аэрационную станцию.

Напомним, с июля «Водоканал» остался без руководителя. Бывший директор Игорь Дубровин ушел с этой должности, на этом месте он продержался всего 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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