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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:28

В Нижнем Тагиле девушка на автомойке сбила пешехода и протаранила его машину

Пострадавший получил перелом бедра и закрытый перелом ключицы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
ЧП произошло 9 апреля возле автомойки на улице Калинина. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Нижний Тагил"

ЧП произошло 9 апреля возле автомойки на улице Калинина. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле 24-летняя девушка, выезжая задним ходом с парковки, сбила пешехода и протаранила его машину. ЧП произошло 9 апреля возле автомойки на улице Калинина. По данным паблика «Инцидент. Нижний Тагил», пострадал 20-летний парень.

Пострадавший получил перелом бедра и закрытый перелом ключицы, с такими травмами его госпитализировали.

- Пострадавший рассказал, что припарковал свой автомобиль после мытья и протирал его. Стоя спиной к автомойке, внезапно он почувствовал удар по туловищу и в тот же миг оказался зажатым между двух автомобилей, - рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водительский стаж виновницы происшествия составляет пять лет, ранее она не нарушала ПДД.

Ранее под Нижним Тагилом в деревне Бродово восьмилетний мальчик на велосипеде попал под колеса ВАЗа. Ребенок получил травму головы и открытый перелом ноги.