Под Нижним Тагилом ребенок на велосипеде получил открытый перелом ноги, попав под машину

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Под Нижним Тагилом в деревне Бродово 9 апреля восьмилетний мальчик на велосипеде попал под колеса ВАЗа. Ребенок получил травму головы и открытый перелом ноги. Его доставили в больницу.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2121, двигаясь по Мира, со стороны Совхозной в сторону Луговой в прямом направлении, у дома № 43 по Мира, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который совершал левый поворот со второстепенной дороги,- рассказали в отделении по пропаганде Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

В семье подростка рассказали, что ребенок вместе с сестрой находился на прогулке с разрешения мамы, которая в этот момент была дома вместе с младшими детьми.

За рулем машины находился 34-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у него не было прав. В этот раз он был трезв, но ранее привлекался за вождение автомобиля без прав в состоянии опьянения. Мужчина также заявил, что ехал прямо и не ожидал, что из-за поворота выедет ребенок на велосипеде.

Машину отправили на спецстоянку. Водитель вызван на комиссию. На него составили протоколы за управление без прав и при наличии неисправностей в автомобиле, за отсутствие документов, полиса ОСАГО, а также за вождение автомобиля, который не был зарегистрирован.

Полицейские планируют посетить школу, где учится пострадавший мальчик, чтобы проверить организацию работы по обучению детей правилам безопасного поведения на проезжей части.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru