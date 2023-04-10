Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге разыскивают 50-летнюю женщину, пропавшую неделю назад. Местонахождение Татьяны Рудневой неизвестно с 3 апреля. Ее поисками занимаются волонтеры.
- Была одета в белую куртку, красную кофту, синие джинсы, черные ботинки, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Если вы знаете, где может находиться женщина, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.
Напомним, в Екатеринбурге продолжаются 26-летнего парня-альбиноса появился новый поворот. У Михаила Логинова была насыщенная жизнь. Он неплохо зарабатывал, жил в свое удовольствие и пользовался популярностью у девушек. 21 января парень бесследно исчез, оставив личные вещи и записку с просьбой не искать его. Родные не верят, что он мог сам куда-то сбежать, и думают, что он связался с плохой компанией.
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