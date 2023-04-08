Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 апреля 2023 5:50

Десятилетний хоккеист, которому екатеринбуржцы собирали деньги на лечение, погиб

Лев страдал от опухоли головного мозга и был вынужден оставить спорт
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Израиле от тяжёлой болезни скончался юный хоккеист. Лев Лю-Шан-Ся играл в команде «Авто-Спартаковец -2012». Но мальчик оставил спорт после того, как врачи поставили ему диагноз – инфильтративная опухоль головного мозга, бульбарный синдром. О тяжелом диагнозе стало известно, когда Лев подавился во время ужина. Израильские врачи согласились провести ему лучевую терапию. Деньги на лечение Левы собирали жители города, а также меценаты.

Десятилетний Лев Лю-Шан-Ся проходил лечение в Израиле. Но, 6 апреля, мальчик умер.

- - Не стало нашего внука Левушки. Я благодарна всем, кто все это время поддерживал. Ваша поддержка была неоценима, - написала в социальных сетях бабушка мальчика.

Церемония прощания со Львом состоится, 8 апреля.