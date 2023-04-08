Десятилетний хоккеист, которому екатеринбуржцы собирали деньги на лечение, погиб

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В Израиле от тяжёлой болезни скончался юный хоккеист. Лев Лю-Шан-Ся играл в команде «Авто-Спартаковец -2012». Но мальчик оставил спорт после того, как врачи поставили ему диагноз – инфильтративная опухоль головного мозга, бульбарный синдром. О тяжелом диагнозе стало известно, когда Лев подавился во время ужина. Израильские врачи согласились провести ему лучевую терапию. Деньги на лечение Левы собирали жители города, а также меценаты.

Десятилетний Лев Лю-Шан-Ся проходил лечение в Израиле. Но, 6 апреля, мальчик умер.

- - Не стало нашего внука Левушки. Я благодарна всем, кто все это время поддерживал. Ваша поддержка была неоценима, - написала в социальных сетях бабушка мальчика.

Церемония прощания со Львом состоится, 8 апреля.