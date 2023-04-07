На начало 2022 года в области был самый высокий уровень по числу заболевших за весь период пандемии. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловский Минздрав наградил 14 больниц за высокие показатели профилактической работы. Итоги подвели за 2022 год. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Врачи были отмечены за эффективную организацию и проведение профилактических мероприятий в период пандемии. В этот период работали 178 стационарных прививочных кабинетов, 56 выездных пунктов вакцинации и 3637 мобильных бригад для вакцинации в учебных заведениях.

- На начало 2022 года в области был самый высокий уровень по числу заболевших за весь период пандемии. Соответственно практически все профилактические осмотры были приостановлены, а медики переведены на обслуживание вызовов и вакцинацию, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов.

Также медработники региона проводили санитарно-гигиеническое просвещение населения. Периодически были организованы лекции и видеопередачи, освещающие волнующие проблемы граждан. За время пандемии больницы самостоятельно создали больше тысячи печатной продукции о профилактике вируса.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru