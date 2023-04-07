В Свердловской области досрочно заменят более 500 лифтов

Лифты старше 25 лет в домах со спецсчетами должны быть заменены до 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области досрочно заменят 552 лифта в многоквартирных домах, где собственники формируют фонды капремонта на специальных счетах. Решение об этом принял губернатор Евгений Куйвашев.

Как объяснили в департаменте информполитики региона, теперь лифты старше 25 лет в домах со спецсчетами должны быть заменены до 2025 года. Собственникам, у которых недостаточно средств для покупки, разрешат воспользоваться рассрочкой на пять лет.

Кроме того, Евгений Куйвашев принял решение о выделении в 2023 году дополнительных средств на замену лифтов в Екатеринбурге. 32,2 миллиона рублей пойдут на оборудование из Фонда развития территорий и областного бюджета.

Ранее мэр Екатеринбурга рассказал, что в этом году в городе будет заменен 241 лифт. По словам Алексей Орлова, 199 кабин обновят по муниципальной программе, еще 42 – в рамках региональной.

Всего в 2023 году на замену лифтов в региональном бюджете предусмотрено более 400 миллионов рублей. На эти деньги планируется заменить около 300 лифтов.

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