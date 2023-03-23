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НовостиОбщество23 марта 2023 12:52

В Екатеринбурге в этом году заменят 241 лифт

По словам мэра, 199 кабин обновят по муниципальной программе, остальные – по региональной
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По регламенту необходимо заменять те лифты, которые отработали больше 25 лет

По регламенту необходимо заменять те лифты, которые отработали больше 25 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга рассказал, что в этом году в городе будут заменен 241 лифт. По словам Алексей Орлова, 199 кабин обновят по муниципальной программе, еще 42 – в рамках региональной.

- При замене лифтов в рамках муниципальной программы собственники оплачивают порядка трети от общей суммы стоимости монтажа и нового оборудования. Традиционно на эти цели будут выделены большие субсидии, - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

При этом по регламенту необходимо заменять те лифты, которые отработали больше 25 лет, и только жители могут быть инициаторами включения их дома в муниципальную программу по замене кабин.

Ранее стало известно, что в Свердловской области до 2025 года планируется заменить почти 3,5 тысяч лифтов в домах, жители которых отправляют деньги на капремонт на отдельные счета.