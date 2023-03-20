В Свердловской области до 2025 года заменят почти 3,5 тысяч лифтов

Замена лифтов решает задачи нацпроекта «Жилье и городская среда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до 2025 года планируется заменить почти 3,5 тысяч лифтов в домах, жители которых отправляют деньги на капремонт на отдельные счета. Речь идет о кабинах, возраст которых превышает 25 лет.

- Предложено при недостаточности средств на разовую оплату стоимости лифта использовать следующий механизм: ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину – ежемесячными платежами, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Замена лифтов решает задачи нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее стало известно, что Фонд содействия реформированию ЖКХ России одобрил заявку Свердловской области на финансирование программы по замене лифтов в 2023 году. Региону будет дополнительно выделено 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в Екатеринбурге.