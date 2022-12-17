Свердловской области дополнительно выделят 32,1 миллиона рублей на замену лифтов

В 2022 году заменили 378 лифтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд содействия реформированию ЖКХ России одобрил заявку Свердловской области на финансирование программы по замене лифтов в 2023 году. Региону будет дополнительно выделено 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в Екатеринбурге.

- Свердловской области заявка одобрена как региону, входящему в число регионов-лидеров по замене лифтов, отслуживших свой срок эксплуатации - 25 лет, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В 2022 году в нашем регионе заменили 378 лифтов в 109 многоквартирных домах. В следующем году планируется замена 300 лифтов. Потратить на это планируется более 400 миллионов рублей.

Напомним, в апреле мы писали, что в Екатеринбурге в 2022 году планируют заменить 102 лифта. 78 из них оборудованы в 30 жилых многоквартирных домах. Еще 24 лифта размещены в зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия на проспекте Ленина, 52, 69/14 и улице 8 Марта 1 и 2.