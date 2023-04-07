В Первоуральске из-за пожара из двухэтажного дома эвакуировались восемь человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске из-за пожара ночью 7 апреля из двухэтажного дома на улице Экскаваторщиков эвакуировались восемь человек, из них двое детей. Огонь вспыхнул в одной из квартир.

- В 02:07 поступило сообщение о пожаре. На площади 40 квадратных метров повреждены потолок, стены, домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. В 02:20 пожарными огонь был локализован. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:49. О пострадавших не сообщается.

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