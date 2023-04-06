Инцидент произошел на пересечении с улицей Завокзальной. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге проспект Космонавтов встал в пробку из-за перевозки вагона, который повредил контактную сеть. Как оказалось, фура перевозила экспонат для музея узкоколейных дорог города, и он зацепил провода над дорогой.

Инцидент произошел на пересечении с улицей Завокзальной.

- Был провис провода. Перевозили вагон, который зацепил провод, и он оторвался, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В музее отметили, что это модель серии АМ-1 N 248.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 5 апреля подрались водители трамваев. Потасовка произошла на Сортировке.

- Произошла драка водителей трамваев около «Яблока» в 15:46. Четыре трамвая стоят. Ужас, - рассказала очевидица в группе во «ВКонтакте» «Моя Сортировка (Екатеринбург)».

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