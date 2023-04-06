В Екатеринбурге подрались водители трамваев

Фото: группа во «ВКонтакте» «Моя Сортировка (Екатеринбург)»

В Екатеринбурге 5 апреля подрались водители трамваев. Потасовка произошла на Сортировке.

- Произошла драка водителей трамваев около Яблока в 15: 46. Четыре трамвая стоят. Ужас, - рассказала очевидица в группе во «ВКонтакте» «Моя Сортировка (Екатеринбург)».

Водителей разнимали кондуктора. Что стало причиной драки неизвестно. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, накануне сообщений по данному факту не поступало. Однако сегодня один из водителей решил написать заявление.

- Сегодня в отдел полиции №10 обратился один из участников конфликта. Полицейские установят обстоятельства происшествия и примут меры в рамках своей компетенции, - рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на остановке «Дом кино» подрались водители трамваев № 14 и № 21. Конфликт сняли на видео очевидцы.

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