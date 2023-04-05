Местная метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +20.5
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 5 апреля стало самым теплым днем с 1947 года. По словам синоптиков, к 17:00 местная метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +20,5.
- Это самое раннее превышение отметки +20 градусов в календарном году за всю историю наблюдений. Относительная влажность воздуха составила девять процентов. Окончательное значение нового максимума будет известно после 21:30, - говорится в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
При этом в Свердловской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров на севере региона опустятся до -14 градусов.
- Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, ожидается понижение температуры, - ранее рассказывала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.