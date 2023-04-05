Местная метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +20.5 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 апреля стало самым теплым днем с 1947 года. По словам синоптиков, к 17:00 местная метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +20,5.

- Это самое раннее превышение отметки +20 градусов в календарном году за всю историю наблюдений. Относительная влажность воздуха составила девять процентов. Окончательное значение нового максимума будет известно после 21:30, - говорится в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

При этом в Свердловской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров на севере региона опустятся до -14 градусов.

- Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, ожидается понижение температуры, - ранее рассказывала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.