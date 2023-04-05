В Свердловской области похолодает до -14 градусов

Вторая половина недели будет холодной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров на севере региона опустятся до -14 градусов.

- Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, ожидается понижение температуры, - ранее рассказывала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Арктический атмосферный фронт принесет на территорию Среднего Урала небольшие осадки в виде дождя кое-где с мокрым снегом.

Так, в четверг, 6 апреля, ночью на юге ожидается от 0 до +5 градусов, на севере от +2 до -3 градусов, днем на юге от +7 до +12 градусов, на севере от 0 до +5 градусов. При этом прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и небольшой дождь, на севере с мокрым снегом.

В пятницу, 7 апреля, в ночное время столбики термометров покажут -4…-9 градусов, на крайнем севере до -14 градусов, в дневное от 0 до +5 градусов. Зато не обещают осадков.

В субботу, 8 апреля, ночью синоптики обещают -3…-8 градусов, днем +5…+10 градусов. Осадков также не ожидается.

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