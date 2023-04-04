На Урале полигон, где сжигают медицинские отходы, построен с нарушениями

Разрешение на строительство полигона ТБО было выдано с нарушениями Фото: Свердловское РЭО

Активисты Российского экологического общества в Свердловской области обратились в прокуратуру с просьбой проверить работу полигона под Белоярским, где сжигают медицинские отходы. Сотрудники ведомства выяснили, что разрешение на строительство полигона ТБО было выдано с нарушениями.

- Администрация Белоярского городского округа выдала разрешение на строительство полигона ТБО на расстоянии 2,7 км от п. Белоярский. Основанием для разрешения стали предоставленные заключения, но государственная экспертиза проектной документации не проведена и в администрацию не предоставлена, - сообщил председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев в telegram-канале. - В 2017 году объект введен в эксплуатацию.

Прокуратурой в адрес главы городского округа внесено представление. Кроме того, информация о результатах надзорных мероприятий направлена в МО МВД «Заречного» для организации проверки.

Напомним, ранее мы писали, что уральские экологи требовали от прокуратуры приостановить деятельность компаний, выбрасывающих на полигон в Белоярском районе опасные медотходы. По словам активистов из-за организаций-нарушителей ближайшим городам могут грозить вспышка инфекционных заболеваний и экологические проблемы.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru