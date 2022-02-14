Уральские экологи пожаловались в прокуратуру на компании, выбрасывающие на полигон опасные медотходы

Свозят отходы на производственную базу на окраине Екатеринбурга Фото: Российское экологическое общество в Свердловской области

Уральские экологи пожаловались в прокуратуру на компании, выбрасывающие на полигон в Белоярском районе опасные медотходы. По их словам из-за организаций-нарушителей ближайшим городам могут грозить вспышка инфекционных заболеваний и экологические проблемы.

- ООО «Энерго» с 2014 года оказывает услуги по вывозу и термическому уничтожению медицинских отходов из больниц, стоматологий, лабораторий Екатеринбурга. Однако компания свои обязательства выполняет с нарушениями. Отходы забирают на машинах, которые не соответствуют санитарным требованиям, - рассказали в Российском экологическом обществе в Свердловской области.

Как утверждают активисты, свозят отходы на производственную базу на окраине Екатеринбурга в желтых и красных пакетах. Там их перегружают в пакеты черного цвета, чтобы их содержимое не было видно. При этом отходы не обезвреживают.

- Затем их везут на полигон в Белоярский район, который эксплуатирует ООО «УМПО». Здесь отходы размещают. Ходовую часть грузовых машин после полигона не моют, - утверждают экологи.

Активисты уверены, что все фирмы принадлежат одному и тому же лицу.От прокуратуры они требуют приостановить деятельность компаний и наказать их владельца.