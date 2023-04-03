Во время весеннего призыва в армию отправится больше 4 тысяч жителей Свердловской области

По традиции, призывники из Свердловской области будут служить в сухопутных войсках. Архивный снимок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России начался весенний призыв в армию. Он продлится с 1 апреля до 15 июля. Сегодня, 3 апреля, в областном военном комиссариате рассказали, сколько граждан Свердловской области отправится на службу.

- На военную службу предстоит призвать больше 4 тысяч граждан Свердловской области, - прокомментировал военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов.

Также, по словам военного комиссара, службу уральские призывники будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте и в силовых ведомствах.

- Большинство свердловчан, как всегда, будут направлены для комплектования воинских частей сухопутных войск, - добавил Юрий Аксенов. - Продолжается отбор молодых людей для прохождения службы в почетном президентском Кремлевском полку.

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