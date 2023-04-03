Уральских призывников не будут отправлять на службу в новые российские регионы

На срочную службу призовут больше 4 тысяч жителей Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую субботу, 1 апреля, в России стартовал весенний призыв в армию. В связи с этим в Центральном военном округе (ЦВО) рассказали, как призывная кампания будет проходить на Урале и что ждет молодых людей, отправляющихся на службу. Продлится призыв до 15 июля. За это время из ЦВО в армию должны отправиться около 57 тысяч призывников из 28 регионов.

- Исключение составляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где призыв граждан на военную службу осуществляется один раз в год, - сказал начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Дмитрий Майер.

Первые отправки призывников начнутся в 20-х числах апреля. Проходить службу они будут на территории Российской Федерации. Треть из них направят в учебные соединения, где они около 5 месяцев будут осваивать современную военную технику.

- По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружений и военной техники, - добавил Дмитрий Майер. – В округе будет сформировано девять воинских эшелонов для отправки молодого пополнения для прохождения службы в воинских частях Восточного и Западного военных округов. Всего воинскими эшелонами планируют перевезти около шести тысяч человек. Воздушными судами гражданской и военно-транспортной авиации планируется перевезти около 1,5 тысячи человек.

Первые отправки призывников на службу начнутся во второй половине апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть призывников направят в спортивные и научные роты Минобороны, а также в военно-инновационный технополис «ЭРА».

- Количество граждан, направленных в научные роты с каждым годом неуклонно растет, - говорит Дмитрий Майер. - По сравнению с весной 2014 года количество таких граждан выросло почти в 4,5 раза.

В Президентском полку будут служить 160 призывников из Центрального военного округа. Еще 15 человек направят в 90-й поисковый батальон Минобороны. Также в штабе Центрального военного округа рассказали, где уральские призывники проходить службу не будут.

- Хотел бы еще раз напомнить, что наши призывники будут служить вдали от новых российских регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, - сказал Дмитрий Майер. - Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие в установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

В военном комиссариате Свердловской области добавили, что во время призыва по-прежнему будут соблюдаться меры предосторожности, чтобы не допустить проникновения коронавируса в военкоматы, на призывные и сборные пункты.

- На военную службу предстоит призвать более четырех тысяч граждан Свердловской области, - сказал военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов. - Военную службу призывникам предстоит проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву.

При этом по традиции большинство свердловчан будут служить в частях сухопутных войск.

- Также производятся мероприятия по отбору граждан для прохождения службы в научно-производственных ротах Минобороны. Они будут вовлечены в процесс совершенствования и развития направления робототехники, наноэлектроники, биотехнологий в интересах российской армии, - добавил Юрий Аксенов.