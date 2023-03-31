В Екатеринбурге полицейские накрыли ларек, где продавали поддельный алкоголь

Силовики случайно вышли на нелегальную точку сбыта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские накрыли ларек на улице 40-летия Октября, где продавали поддельный алкоголь. Силовики случайно вышли на нелегальную точку сбыта, оттуда изъяли 227 маленьких бутылок спирта и больше 30 бутылок других алкогольных напитков.

- Проезжали мимо и увидели несколько покупателей со шкаликами. Паленая водка стоит 150 рублей. Продавщица сразу во всем призналась и рассказала, что алкоголь привозит руководитель и заставляет продавать его жителям района, - отметил общественник Дмитрий Чукреев.

Владельцу ларька выписали штраф по административной статье «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Ранее в Екатеринбурге нетрезвый местный житель ранним утром 31 марта проник в торговый павильон, расположенный на Уралмаше, чтобы обокрасть его.

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