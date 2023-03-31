В Екатеринбурге нетрезвый мужчина пытался обокрасть продуктовый павильон

Горе-налетчика заблокировали изнутри до прибытия полицейских и собственника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нетрезвый местный житель ранним утром 31 марта проник в торговый павильон, расположенный на Уралмаше, чтобы обокрасть его. В момент происшествия в торговой точке сработала сигнализация, из-за чего на место приехала группа быстрого реагирования.

Горе-налетчика заблокировали изнутри до прибытия полицейских и собственника.

- Примечательно, что злоумышленник угрожал прибывшей группе ножницами, а позже заверил, что не собирался ничего красть. Когда собственник открыл двери, гражданина обезвредили, - рассказали в пресс-службе ГБР «Сова».

Вскоре нарушителя спокойствия увезли в отделение полиции.

Ранее в Екатеринбурге двое мужчин вломились в магазин «Пятерочка», они попытались украсть элитный алкоголь и шоколад. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максим Сокульский.