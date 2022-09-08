В центре Екатеринбурга двое мужчин совершили налет на магазин

Одного из воров задержали, другой сбежал. Фото: руководитель ГБР «Медведь-Е» Максим Сокульский

В ночь на 8 сентября двое мужчин вломились в магазин «Пятерочка» на улице Ленина, 68 в Екатеринбурге. Они попытались украсть элитный алкоголь и шоколад. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максим Сокульский.

- Оперативно прибывшая группа задержала с поличным одного из воров и передала сотрудникам полиции, - рассказал он.

Сообщение о проникновении в магазин поступило в 02:14. Одному из преступников удалось сбежать.

- Заявление о хищении товара из магазина поступило в отдел полиции №1. Сотрудники территориального овд проводят проверку по факту происшествия. Личность второго участника инцидента устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В ночь на 6 сентября 2022 года в Екатеринбурге трое мужчин вломились в магазин «Монетка» на улице Орджоникидзе, 14 и пытались его ограбить. Двоих удалось задержать с поличным. Мужчины выбили стекло на входной двери в магазин. Они пытались вынести из точки алкоголь и семечки.