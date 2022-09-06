В Екатеринбурге задержали двоих мужчин, которые вломились в магазин

Задержанных злоумышленников передали полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 6 сентября трое мужчин вломились в магазин «Монетка» на Уралмаше и пытались его ограбить. Двоих удалось задержать с поличным. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максим Сокульский.

- В 00:58 трое неустановленных лиц совершили проникновение в магазин «Монетка» по адресу Екатеринбург, Орджоникидзе, 14, - рассказал он.

Задержанных злоумышленников передали полиции. На кадрах с места преступления, которые есть в распоряжении редакции, видно, что мужчины выбили стекло на входной двери в магазин. Они пытались вынести из точки алкоголь и семечки.

В ночь на 20 июля в Екатеринбурге неизвестные разбили двери магазина «Верный» и ограбили его. Инцидент произошел на Мостовой, 55.