В Екатеринбурге обокрали продуктовый магазин

Неизвестные разбили двери Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге неизвестные разбили двери магазина «Верный» и ограбили его. Как рассказали подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», инцидент произошел на Мостовой, 55.

- Сообщение поступило в отдел полиции номер 4. На место выезжали комплексные силы полиции, следственно-оперативная группа, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время по данному факту сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Сотрудники полиции выясняют подробности произошедшего. Также выясняется сумма причиненного ущерба.

Напомним, на Вторчермете ночью, 1 июля, подростки ограбили продуктовый магазин на улице Селькоровская, 104. Как рассказал очевидец, компания парней в масках выбегала из торговой точки с корзинами.