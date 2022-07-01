На Вторчермете подростки ограбили продуктовый магазин

На место выезжала следственно-оперативная группа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вторчермете ночью, 1 июля, подростки ограбили продуктовый магазин на улице Селькоровская, 104. Как рассказал подписчик группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», он видел, как компания парней в масках выбегала из него с корзинами.

- Сообщение о происшествии поступило сегодня в 04:00 в отдел полиции №12. На место выезжала следственно-оперативная группа, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

Сейчас проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента и лица, причастные к нему.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Напомним, в Екатеринбурге недавно 35-летняя женщина попыталась вынести дорогую парфюмерию из магазина. Ее задержали сотрудники Росгвардии.