В Екатеринбурге на ремонт закрылся филиал кофеен Engels

Фото: пресс-служба заведения Engels

В Екатеринбурге закрылся филиал кофеен Engels, который расположен на улице Хохрякова. В заведении рассказали, что такое решение обусловлено ремонтом, который будет длиться две недели.

- Наш «Энгельс» на Хохрякова закрывается полностью на большое обновление! Встретимся с вами 13 апреля. Кто знает, может, и летник скоро откроется, судя по курортной погоде Урала, - говорится в заявлении компании в социальных сетях.

В сети рассказали, что в уральской столице остаются работать еще два филиала. Ранее стало в Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кофейню на Челюскинцев.

- Судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.