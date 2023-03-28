Фото: ГУФССП России по Свердловской области
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кофейню на Челюскинцев, 60.
- Судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.
Приставы опечатали входные группы точки питания. Кофейня будет закрыта 80 суток. Индивидуальный предприниматель предупреждена об административной ответственности в случае возобновления деятельности.
Напомним, ранее в Екатеринбурге по решению суда закрыли суши-маркет «Фишка 96» Рябинина, 18/2, в котором массово отравились клиенты.
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