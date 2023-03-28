Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кофейню на Челюскинцев, 60.

- Судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы опечатали входные группы точки питания. Кофейня будет закрыта 80 суток. Индивидуальный предприниматель предупреждена об административной ответственности в случае возобновления деятельности.

Напомним, ранее в Екатеринбурге по решению суда закрыли суши-маркет «Фишка 96» Рябинина, 18/2, в котором массово отравились клиенты.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru