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НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:09

В Екатеринбурге пропавшего мужчину нашли мертвым

Тело Ильи Чечерина обнаружили на окраине ЖБИ
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Мужчина пропал в начале декабря Фото: отряд «ЛизаАлерт»

Мужчина пропал в начале декабря Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге на окраине ЖБИ обнаружили тело пропавшего в начале декабря Ильи Чечерина. Информацию об этом подтвердили в отряде «ЛизаАлерт».

Следственный комитет проводит проверку. В последний раз его видели, когда он ушел гулять в лесопарк «Каменные палатки».

- Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую комиссию (при внешнем осмотре телесных повреждений нет). Причина смерти устанавливается, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых отметил, что, по предварительной информации, смерть 55-летнего мужчины не носит криминального характера.