Уральца, укравшего из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток, отправили в колонию

Украденные щетки и шоколад осужденный хотел продать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первоуральский городской суд вынес приговор 22-летнему Антону Скуридину, обвиняемому по ч. 1 ст. 158 (кража) и ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение). Он за месяц украл из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток. Вину Антон Скуридин признал.
- Установлено, что Скуридин в октябре 2022-го совершил хищение плиток шоколада и зубных щеток из торговых залов продуктовых магазинов Первоуральска с целью дальнейшей реализации похищенного и собственного обогащения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
В прокуратуре отметили, что молодой человек ранее был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества. Кроме того, в ноябре 2022 года он был приговорен судом к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев.
Первоуральский городской суд, учитывая предыдущие наказание, назначил Антону Скуридину 4 года 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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