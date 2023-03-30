Уральца, укравшего из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток, отправили в колонию

Украденные щетки и шоколад осужденный хотел продать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первоуральский городской суд вынес приговор 22-летнему Антону Скуридину, обвиняемому по ч. 1 ст. 158 (кража) и ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение). Он за месяц украл из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток. Вину Антон Скуридин признал.

- Установлено, что Скуридин в октябре 2022-го совершил хищение плиток шоколада и зубных щеток из торговых залов продуктовых магазинов Первоуральска с целью дальнейшей реализации похищенного и собственного обогащения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В прокуратуре отметили, что молодой человек ранее был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества. Кроме того, в ноябре 2022 года он был приговорен судом к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

Первоуральский городской суд, учитывая предыдущие наказание, назначил Антону Скуридину 4 года 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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