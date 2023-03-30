В Березовском 29-летняя девушка обокрала инвалида и таксиста

Уголовное дело рассмотрит Березовский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском в новогодние праздники 29-летняя жительница Нижнесергинского района обокрала инвалида и таксиста. Ее обвиняют по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета).

Так, сначала девушка, гуляя по улице с подругой в декабре, попросила у мужчины-инвалида телефон, чтобы позвонить. Когда он передал ей мобильник стоимостью 11 тысяч, она сделала вид, что звонит бабушке и стала удаляться. Мужчина пошел за ней и стал просить вернуть его телефон, но девушка продолжала уходить и в итоге скрылась в здании одного из общежитий. Таксист стал жертвой злоумышленницы немного позже - 1 января.

- Находясь в автомобиле, она попросила у таксиста сотовый телефон под предлогом совершения звонка. Водитель такси, отметив, что девушка красива, передал ей сотовый телефон, заполучив который она успела до окончания поездки перевести на свой счет денежные средства водителя в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Кражу денег водитель обнаружил, когда открыл приложение банка, чтобы убедиться, что пассажирка оплатила поездку.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд.

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