Каждый желающий проверить свою грамотность может выбрать любую подходящую ему площадку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле стартовала регистрация участников акции «Тотальный диктант». Примечательно, что в этом году город стал столицей мероприятия, которое пройдет 8 апреля.
Каждый желающий проверить свою грамотность может выбрать любую подходящую ему площадку. Например, в Нижнем Тагиле таких будет порядка 30. Организаторы ждут около трех тысяч участников.
Кстати, центральной станет Демидовский железоделательный завод, где текст будет читать автор Василий Авченко. А вот самая большая городская площадка – Нижнетагильский драматический театр. Также одним из чтецов станет мэр Владислав Пинаев.
- Мы активно поддержали проведение этого масштабного мероприятия и опередили в голосовании другие российские города, областные центры, - отметил глава города Владислав Пинаев.
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