В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок улицы Вильгельма де Геннина

Ограничения будут действовать в районе дома № 19 с 5 по 30 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение транспорта на участке улицы Вильгельма де Геннина. Ограничения будут действовать в районе дома № 19 с 5 по 30 апреля.

- Это связано с реконструкцией участков улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в Академический район. Работы проводят специалисты «Трест Уралтрансспецстрой», - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На это время движение транспорта будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. А на закрытом участке появятся предупреждающие знаки и указатели.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц перероют движение по перекрестку между улицей Титова и переулком Рижским. Известно, что ограничения будут действовать с 20 марта по 19 апреля. На этом участке произведут работы по строительству наружных сетей водоснабжения.