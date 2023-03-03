В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток между улицей Титова и переулком Рижским

Известно, что ограничения будут действовать с 20 марта по 19 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц перероют движение по перекрестку между улицей Титова и переулком Рижским. Известно, что ограничения будут действовать с 20 марта по 19 апреля. На этом участке произведут работы по строительству наружных сетей водоснабжения.

- За ограничение движения отвечают рабочие ООО «Специализированный застройщик «Виктория СКК», - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации напомнили, что на информационной карте уральской столицы есть полный список дорожных перекрытий.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «Водоканал» на месяц перекроет движение по улице Рощинской. Планируется, что автомобилисты не смогут проехать участок в районе дома № 59 с 21 марта по 20 апреля.