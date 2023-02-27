В Екатеринбурге на месяц перекроет движение по улице Рощинской

Автомобилисты не смогут участок в районе дома № 59 с 21 марта по 20 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Водоканал» на месяц перекроет движение по улице Рощинской. Планируется, что автомобилисты не смогут участок в районе дома № 59 с 21 марта по 20 апреля.

- Это связано со строительством сети водоснабжения. На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели. Объезд будет организован по улицам Патриотов, Шатровой и Алтайской, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге почти на два месяца перекроют движение по улице Народной Воли. Планируется, что ограничения на участке от 8 Марта до Степана Разина будут действовать с 6 февраля по 30 марта.

Движение транспорта будет направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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