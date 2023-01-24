Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на два месяца перекроют движение по улице Народной Воли. Планируется, что ограничения на участке от 8 Марта до Степана Разина будут действовать с 6 февраля по 30 марта.

- Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Народной Воли. Дорожники установят соответствующие знаки и указатели. Движение транспорта будет направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют проезд по улице Серафимы Дерябиной с 9 января по 20 июня 2023 года. При этом движение ограничат только по четной стороне улицы, на участке от Зоологической до Серафимы Дерябиной, 34в.