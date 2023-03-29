Женщина в Нижнем Тагиле продала квартиры и отдала деньги аферистам

Женщина перевела мошенникам больше трех миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полиция постоянно рассказывает о мошеннических схемах, которые используют аферисты, чтобы поживиться деньгами недальновидных граждан. И все равно такие люди находятся.

Очередной случай мошенничества произошел в конце февраля 2023 года в Нижнем Тагиле, где женщина, поверившая мошенникам, взяла кредит в банке, а потом продала две квартиры, чтобы перевести деньги на «безопасный счет». Об этом пишет издание ТагилЛАЙФ.

Женщине позвонил мужчина и представился старшим следователем МВД Москвы Ярославом Снежновым. Он стал расспрашивать 61-летнюю женщину о парне, который якобы предоставил доверенность от ее имени, и как будто собирался снять с ее счетов больше 300 тысяч рублей.

Незнакомец предупредил, что сейчас полиция проводит операцию по задержанию преступника, поэтому информацию о нем разглашать нельзя под угрозой штрафа в 1 – 1,5 миллиона рублей. Также «Снежнов» предложил женщине выступить в роли «живца», чтобы поймать мошенника быстрее.

После этого с женщиной некий «капитан полиции Фролов», который приказал горожанке взять в банке кредит на 350 тысяч рублей, эти деньги она перевела на «безопасные счета», которые принадлежат мошенникам. А потом взяла еще кредит в 90 тысяч рублей.

После этого женщине позвонила некая «сотрудница полиции» Диана Краснова, которая порекомендовала тагильчанке продать квартиры через агентство недвижимости на проспекте Мира. После этого женщина продала свою недвижимость на 2,6 миллиона рублей, а деньги перевела мошенникам.

Потом пенсионерка рассказала об этом истории сыну, который понял, что его мать обманули. Теперь полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества.