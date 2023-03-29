Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 5:16

К аэропорту Кольцово съехались пожарные

На территории авиагавани проводились пожарно-тактические учения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
К зданию аэропорта приезжали пожарные

К зданию аэропорта приезжали пожарные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К аэропорту Кольцово днем 28 марта съехались пожарные. По словам очевидцев, они находились возле авиагавани несколько часов.

- На территории аэропорта проводились пожарно-тактические учения по ликвидации пожаров на авиатранспорте, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали, что 21 марта в поселок Северка на окраине Екатеринбурга нагрянули спецслужбы: приехали как сотрудники полиции, так и представители экстренных структур. Как оказалось, ФСБ проводит антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru