К аэропорту Кольцово съехались пожарные

К зданию аэропорта приезжали пожарные Фото: Алексей БУЛАТОВ

К аэропорту Кольцово днем 28 марта съехались пожарные. По словам очевидцев, они находились возле авиагавани несколько часов.

- На территории аэропорта проводились пожарно-тактические учения по ликвидации пожаров на авиатранспорте, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали, что 21 марта в поселок Северка на окраине Екатеринбурга нагрянули спецслужбы: приехали как сотрудники полиции, так и представители экстренных структур. Как оказалось, ФСБ проводит антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru