К аэропорту Кольцово съехались пожарные

К зданию аэропорта приезжали пожарные
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К аэропорту Кольцово днем 28 марта съехались пожарные. По словам очевидцев, они находились возле авиагавани несколько часов.
- На территории аэропорта проводились пожарно-тактические учения по ликвидации пожаров на авиатранспорте, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, ранее мы писали, что 21 марта в поселок Северка на окраине Екатеринбурга нагрянули спецслужбы: приехали как сотрудники полиции, так и представители экстренных структур. Как оказалось, ФСБ проводит антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы.
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