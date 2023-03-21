Как оказалось, ФСБ проводит антитеррористические учения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселок Северка на окраине Екатеринбурга нагрянули спецслужбы: приехали как сотрудники полиции, так и представители экстренных структур. Как оказалось, ФСБ проводит антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы.

- 21 марта с 11:00 до 17:00 в мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти, - уточнили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Во время учений были отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.

Как оказалось, в ведомстве заранее предупреждали жителей об учениях и попросили соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов.